Воронеж, 7 сентября, 2020, 17:25 — ИА Регнум. Третий случай смерти медицинского работника после заражения коронавирусом подтверждён в Воронежской области. Скончался сотрудник Новоусманской районной больницы.

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По информации «Вести-Воронеж», медик заразился при исполнении профессиональных обязанностей. Другие подробности не сообщаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первым воронежским медиком, скончавшимся от осложнений после коронавируса, стала санитарка воронежской больницы №3. Позже стало известно о смерти заведующей кардиологии Павловской районной больницы. Всего в регионе, по данным регионального оперштаба на 2 сентября, жертвами коронавируса стали 140 человек.