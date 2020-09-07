Токио, 7 сентября, 2020, 16:52 — ИА Регнум. Цель Всемирного банка по снижению числа людей, живущих в условиях крайней бедности, до уровня менее 3% от всего мирового населения к 2030 году сталкивается с большими трудностями из-за серьезного удара, нанесенного развивающимся экономикам пандемией коронавируса. Об этом сообщил вице-президент Всемирного банка по финансированию развития (DFi) Акихико Нисио в интервью агентству Kyodo.

Кристобаль Рохас. Бедность. 1886

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"Большая часть усилий международного сообщества может быть сведена на нет», — прокомментировал ситуацию Акихико Нисио. Он сказал, что достичь поставленной цели при нынешних условиях становится крайне проблематично. Он также призвал развитые страны увеличить финансовую помощь развивающимся странам, чтобы они смогли преодолеть экономический кризис.

За последние годы в решении этой проблемы был достигнут значительных прогресс. Доля людей, живущих менее чем на $1,9 в день — именно такой порог бедности определило международное сообщество — снизилась с 36%в 1990 году до 10% в 2015 году.

Однако ожидается, что пандемия коронавируса станет препятствием к достижению цели. Бедные пострадают из-за увольнений, потери денежных переводов и сложностей с такими базовыми услугами, как образование и здравоохранение.

По оценкам Всемирного банка, уровень крайней бедности в мире, который в 2019 составил чуть более 8%, может вырасти до 9% в 2020 году.

Нисио также отметил, что из-за пандемии пострадают многие страны Африки. Некоторые регионы могут столкнуться с нехваткой продовольствия из-за перебоев в поставках и сокращения инвестиций в эти страны.