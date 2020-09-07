Выкса, Нижегородская область, 7 сентября, 2020, 15:42 — ИА Регнум. В школе №6 города Выкса Нижегородской области с 7 сентября введено дистанционное обучение. Решение принято из-за вспышки коронавируса среди педагогов, — сообщил министр образования региона Сергей Злобин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Глобус

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Заболевание подтверждено у нескольких педагогов и сотрудников учебного заведения. Обучение переведена дистанционный формат, срок прекращения карантина не сообщается.

Напомним, что 3 сентября губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что четких планов по закрытию школ, а также информации о «второй волне коронавируса» у нижегородских властей нет.

«Не верьте слухам. Пока никто не знает, будет ли вторая волна коронавируса и когда. В любом случае, и правительство, и медики к ней готовы. Надеемся, что до закрытия школ не дойдет», — ответил губернатор.