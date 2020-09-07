Магас, 7 сентября, 2020, 15:41 — ИА Регнум. В Ингушетии так же, как и в других субъектах Северо-Кавказского федерального округа, значительно выросло число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. За минувшие выходные в республике COVID-пациентов стало больше на 112 человек, сообщили 7 сентября в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: близится вакцинация — все новости»

Общее число носителей вируса за все время пандемии составило в регионе 4622. Выздоровели за это же время 4026 человек, из них 48 — за прошедшие выходные.

Выросло за выходные и число смертей от COVID-19. Еще один пациент умер 6 сентября. Таким образом уже 77 жителям региона не удалось вылечиться от этой опасной инфекции.

В настоящее время число госпитализированных в Ингушетии с диагнозом COVID-19 составляет 273 человека, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом — 81. В реанимации находятся 30 пациентов, из них трое подключены к аппаратам ИВЛ. Проходят лечение на дому 215 человек.