Мурашко назвал сроки поставок вакцины от COVID-19 в регионы РФ
Солнечногорск, Московская область, 7 сентября, 2020, 15:34 — ИА Регнум. Первые партии вакцины от коронавирусной инфекции начнёт поступать в регионы России уже на следующей неделе. Об этом сегодня, 7 сентября, заявил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
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А уже на этой неделе начнётся вакцинация первых добровольцев в рамках пострегистрационных исследований.
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Как сообщало ИА REGNUM, первая в мире вакцина от COVID-19, разработанная Минобороны РФ совместно с НИЦ имени Гамалеи, была зарегистрирована в августе 2020 года. В Москве принять участие в пострегистрационном исследовании вакцины от коронавируса изъявили желание 25 тыс. человек. Врачи начали исследовать состояние здоровья пациентов.