Солнечногорск, Московская область, 7 сентября, 2020, 15:34 — ИА Регнум. Первые партии вакцины от коронавирусной инфекции начнёт поступать в регионы России уже на следующей неделе. Об этом сегодня, 7 сентября, заявил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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«На следующей неделе начнутся первые поставки вакцины, небольшие, пока для того, чтобы соблюсти все интересы», — уточнил российский министр.

А уже на этой неделе начнётся вакцинация первых добровольцев в рамках пострегистрационных исследований.

«На этой неделе начнётся вакцинация тех добровольцев, которые войдут в клиническое исследование III фазы», — сказал Мурашко.

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«На этой неделе все даты точно объявим», — пообещал глава Минздрава.

Как сообщало ИА REGNUM, первая в мире вакцина от COVID-19, разработанная Минобороны РФ совместно с НИЦ имени Гамалеи, была зарегистрирована в августе 2020 года. В Москве принять участие в пострегистрационном исследовании вакцины от коронавируса изъявили желание 25 тыс. человек. Врачи начали исследовать состояние здоровья пациентов.