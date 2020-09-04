Москва, , 12:11 — REGNUM Вакцинацию жителей России от коронавирусной инфекции могут начать после того, как партия вакцины «Спутник V» выйдет в гражданский оборот. Это может произойти после 13 сентября, сообщил 4 сентября заместитель директора центра имени Гамалеи по научной работе член-корреспондент РАН Денис Логунов в интервью каналу «Россия 24».

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Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: близится вакцинация — все новости»

По словам замдиректора центра Гамалеи, исследования в рамках третьего этапа испытаний вакцины начнутся в ближайшие дни, и одновременно центр должен получить разрешение на выпуск партии вакцины. До этого партия должна будет пройти соответствующую процедуру контроля качества в Росздравнадзоре.

«Также в ближайшее время, с 10-е по 13-е число, мы должны получить разрешение на выпуск партии (вакцины) в гражданский оборот. Соответственно, с этого момента, как партия выйдет в гражданский оборот, начнется вакцинация населения», — заявил Логунов.

Он рассказал, что в настоящее время препарат «Спутник V» уже доставлен в медучреждения, где в ближайшем времени начнут ставить вакцины добровольным участникам третьего этапа испытаний.

Логунов добавил, что за добровольцами во время третьего этапа испытаний будут наблюдать в течение по меньшей мере полугода, а случае необходимости — до года.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация от коронавируса необходима тем, кто перенёс коронавирусную инфекцию в лёгкой форме или бессимптомно.

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