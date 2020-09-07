Бухарест, 7 сентября, 2020, 15:13 — ИА Регнум. Румынская компания Dacia опубликовала первые официальные фотографии новых моделей Logan, Sandero и Sandero Stepway. Снимки распространила пресс-служба автопредприятия.

En.media.groupe.renault.com Logan, Sandero и Sandero Stepway от Dacia

Официальная премьера новинок запланирована на 29 сентября 2020 года.

Судя по полученным фотографиям, модели имеют совершенно новые кузовные панели. У новинок увеличен угол наклона лобового стекла, линия крыши стала более покатой, а площадь остекления стала меньше. Основным новшеством моделей являются передние и задние фонари с узором почти как у Lamborghini Aventador.

Пока нет информации о новых опциях и технологиях, реализованных в новинках. Данные об этих новшествах будут опубликованы позднее.

Ранее румынское тюнинг-ателье AutoK9 представило модернизированную Dacia Duster в кузове кабриолет. На создание авто тюнинговой компанией было потрачено четыре месяца и 30 тыс. евро (порядка 2,7 млн рублей).

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