Минск, 7 сентября, 2020, 14:54 — ИА Регнум. Тезис о «национальном диалоге» в Белоруссиив настоящее время являетсяабстракцией, поскольку никто, кромедействующейвласти, не высказывает продуманных идей дальнейшего развития страны, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 7 сентября, комментируя высказывания Жозепа Борреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Минск

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Как сообщалось ранее, глава дипломатии ЕС заявил, что «впечатляющие массовые демонстрации» в городах Белоруссии «показывают решимость народа добиваться своих свобод», и в таких условиях вместо «арестов, запугивания и насилия» нужен «инклюзивный национальный диалог».

«Поразительно, насколько жалко выглядят с подобными заявлениями евросоюзовские чиновники в условиях полного молчания ЕС перед лицом происходящего сейчас в США. Да, в Белоруссии идут протесты, но протесты в США многократно более интенсивны, а подавляют их многократно более жёстко. И — как воды в рот набрали.

Понятно, что у большинства европейцев в головах плотно забит двойной стандарт: есть протесты и — протесты. Одни — внутреннее дело США, другие происходят в Белоруссии, а значит, это дело ЕС. Объяснение тут не в географии, а в политике.

Президент Белоруссии уже высказался по этому поводу, предложив посредничество в снижении уровня противостояния между властями Франции и сторонниками движения «Желтые жилеты» (по этому внутреннему французскому конфликту ЕС, кстати говоря, тоже не высказывался).

Одним словом, Жозеп Боррель напрасно сотрясает воздух. Тезис о «национальном диалоге» в Белоруссии сейчас — абстракция: никто, кроме власти, продуманных идей для дальнейшего политического развития страны не высказывает. В то же время власть ясно дала понять, что политические реформы будут. Трата времени на пустую болтовню с «тремя богатыршами» только отсрочит их. Или, что хуже, повергнет страну в полный хаос. Что потребует прямого вмешательства России.