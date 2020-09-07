Москва, 7 сентября, 2020, 14:44 — ИА Регнум. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в стране.

Duma.gov.ru Министр здравоохранения Михаил Мурашко

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«Говорить о том, что сегодня все успокоилось, рано», — сказал Мурашко, показывая на конкурсе «Лидеры России» график появления новых случаев заражения коронавирусом.

Он также добавил, что сейчас очень важно прививаться от гриппа, чтобы избежать «наложения с коронавирусом».

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в России выявлено 1 030 690 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 17 871 человек, выздоровели — 843 277. Всего было проведено более 38,7 млн тестов на коронавирус.