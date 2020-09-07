Бишкек, 7 сентября, 2020, 14:31 — ИА Регнум. В Киргизии за последние сутки зафиксировано 55 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе пять среди медиков. Об этом сегодня, 7 сентября, на брифинге в правительстве сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в республике зарегистрировано 44 458 случаев коронавируса, из которых 3 157 приходится на медицинских работников.

За сутки признаны излечившимися 134 киргизстанца, у которых ранее был диагностирован COVID-19. В том числе 15 медиков.

Всего с начала пандемии от коронавируса излечились 39 960 жителей Киргизии, из которых 2 579 — медицинские работники.

За минувшие сутки в республике не зарегистрировано ни одного летального исхода среди пациентов, у которых выявлен коронавирус.

Всего с начала эпидемии в стране зафиксирован 1 061 случай смерти от коронавирусной инфекции, среди умерших 73 медицинских работника.