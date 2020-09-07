Петрозаводск, 7 сентября, 2020, 14:09 — ИА Регнум. В окрестностях реки Ууксунйоки в Карелии российские археологи обнаружили несколько поселений древних людей, населявших эту территорию в эпоху мезолита. Об этом сообщили в пресс-службе Института археологии Российской академии наук.

Pxhere.com Каменный век

Читайте также: Археологи в Грузии обнаружили ранее неизвестную архитектуру неолита

Долгое время эти памятники культуры оставались неизученными. Масштабные раскопки специалисты начали летом 2020 года на месте прокладки трассы Олонец-Вяртсиля. Площадь, которую исследуют археологи, превышает 2 тыс. м2.

В общей сложности учёным уже удалось найти свыше 6 тыс. различных предметов, включая орудия труда, изготовленные из местных природных ресурсов.

«Нам удалось охватить значительную часть древней стоянки, выявить её структуру и найти очаг, конструкция которого отличалась на каждом этапе заселения», — приводит ТАСС слова одного из археологов, научного сотрудника ИА РАН Дмитрий Ожерельев.

По его словам, такая находка крайне важна для Северо-Восточного Приладожья — региона, который мало изучен в археологическом отношении.

Археологи надеются. Что раскопки помогут узнать особенности повседневной жизни древних обитателей Приладожья в эпоху мезолита, а также уточнить время заселения региона и выяснить особенности его культурного развития.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее археологи Национального музея Грузии во время научной экспедиции обнаружили в Ниженей Карталинии ранее неизвестную архитектуру эпохи неолита. Учёные определили возраст построек в восемь тысяч лет.