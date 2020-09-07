Археологи обнаружили в Карелии древние поселения эпохи мезолита
Петрозаводск, 7 сентября, 2020, 14:09 — ИА Регнум. В окрестностях реки Ууксунйоки в Карелии российские археологи обнаружили несколько поселений древних людей, населявших эту территорию в эпоху мезолита. Об этом сообщили в пресс-службе Института археологии Российской академии наук.
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Долгое время эти памятники культуры оставались неизученными. Масштабные раскопки специалисты начали летом 2020 года на месте прокладки трассы Олонец-Вяртсиля. Площадь, которую исследуют археологи, превышает 2 тыс. м2.
В общей сложности учёным уже удалось найти свыше 6 тыс. различных предметов, включая орудия труда, изготовленные из местных природных ресурсов.
По его словам, такая находка крайне важна для Северо-Восточного Приладожья — региона, который мало изучен в археологическом отношении.
Археологи надеются. Что раскопки помогут узнать особенности повседневной жизни древних обитателей Приладожья в эпоху мезолита, а также уточнить время заселения региона и выяснить особенности его культурного развития.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее археологи Национального музея Грузии во время научной экспедиции обнаружили в Ниженей Карталинии ранее неизвестную архитектуру эпохи неолита. Учёные определили возраст построек в восемь тысяч лет.