Белгород, 7 сентября, 2020, 14:11 — ИА Регнум. Ещё 44 положительных теста на коронавирус подтверждены у жителей Белгородской области за последние сутки. Выписаны после завершения лечения шесть пациентов, сообщили 7 сентября в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Белгородской области выявили 7654 носителей коронавируса. Выздоровели 6975 человек.

В России за сутки подтвердили 5185 случаев заражения коронавирусом.