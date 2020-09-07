Москва, 7 сентября, 2020, 14:13 — ИА Регнум. Строительство газопровода «Северный поток — 2» приостановлено не будет. Об этом 7 сентября заявил политолог Олег Матвейчев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Gazprom.ru Северный Поток-2

Связано это с тем, что в проекте участвуют ведущие европейские компании.

«Северный поток — 2» заморожен не будет. Это коалиция: австрийцы, французы, немцы там присутствуют. Это не какие-то мелкие жулики строят «Северный поток — 2». Это строят люди, которые самые главные в немецкой экономике», — сказал Матвейчев.