Чебоксары, 7 сентября, 2020, 13:58 — ИА Регнум. В Чувашии предвыборная кампания на главный пост в республике проходит информационно вяло, в духе лозунга «главное — участие, а не победа». Выборы отличаются «доминированием одного кандидата», при этом политическую жизнь «пытаются оживить не партии, которые отстранились от борьбы, а сами кандидаты». Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM лидер чувашского отделения партии «Патриоты России», член ЦИК Чувашии Владислав Солдатов, оценивая предвыборную ситуацию и подчёркивая, что нынешние выборы — проверка перед выборами 2021 года.

Марина Каширская ИА REGNUM Выборы

Политик отметил, что нынешние выборы главы Чувашии — «не чета другим кампаниям», где «была жёсткая политическая конкуренция среди кандидатов».

«На этот раз доминирует один кандидат, который не сходит с экранов телевизоров и страниц газет, о чьих рабочих поездках и встречах регулярно сообщает пресса. Используются те же политические лекала и ресурсы, которые были и ранее, при предыдущем руководстве региона. Остальные кандидаты появляются в публичном пространстве, что называется, по остаточному принципу, условно говоря, играя роль статистов. И против последних нынче сыграла пандемия в части ограничений на привычные встречи с избирателями и проведение агитационной кампании — в результате нет ни митингов, ни публичных встреч, ни ярких лозунгов и требований.

Также складывается ощущение, что оппозиционные парламентские партии отстранились от своих кандидатов, которым в результате приходится выкручиваться в одиночку, пытаясь оживить вялотекущую предвыборную ситуацию в Чувашии. Получается, что главное нынче не победа, а участие, потому что в 2021 году — выборы в Госдуму, работать над этим надо уже сейчас. И в этом смысле выборы главы Чувашии — хороший повод для заявки о себе», — считает Владислав Солдатов.

Отметим, что публичное пространство ранее встряхнул глава фракции КПРФ в Чебоксарском городском собрании Дмитрий Евсеев, поддержав врио главы Чувашии Олега Николаева.

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Затем инертную предвыборную кампанию разбавила совместная пресс-конференция трёх кандидатов: Константина Степанова (ЛДПР), Александра Андреева (КПРФ) и Николая Степанова («Российская партия пенсионеров за справедливость»). Их требования сводились, в частности, к снятию ограничений на проведение публичных мероприятий и встреч с избирателями, которые запрещены из-за пандемии коронавируса.

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Напомним, выборы главы Чувашии пройдут 13 сентября. Зарегистрированы пять кандидатов. Врио главы Чувашии Олег Николаев баллотируется самовыдвиженцем, получив поддержку «Единой России», «Родины» и родной для него «Справедливой России». Также участвуют в выборах главы республики Александр Андреев (КПРФ), Константин Степанов (ЛДПР), Николай Степанов («Российская партия пенсионеров за справедливость») и Сергей Матвеев («Патриоты России»).

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах главы Чувашии в сентябре 2015 года Михаил Игнатьев («Единая Россия») выиграл выборы с 65,54% голосов избирателей. За Олега Николаева, который на тот момент был депутатом Госсовета Чувашии, а сейчас работает врио главы Чувашии, проголосовало 14,73%, за лидера чувашских коммунистов и депутата Госдумы России Валентина Шурчанова (КПРФ) — 12,76%. Депутат Госдумы Константин Субботин (ЛДПР) набрал 3,35% голосов. Явка составила 58,65%.

Отметим, что в июле 2020 года в Чувашии предлагаемые изменения в Конституцию России поддержали 72,57% (в РФ — 77,92%) проголосовавших избирателей при явке в 64,11% (в РФ — составила 65%).