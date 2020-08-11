Чебоксары, , 15:43 — REGNUM Глава фракции КПРФ в городском собрании депутатов Чебоксар (ЧГСД) Дмитрий Евсеев выступил в поддержку врио главы Чувашии Олега Николаева. О своей позиции депутат заявил сегодня, 11 августа, на заседании ЧГСД, опубликовав также пост на своей странице в «Фейсбуке».

Выступая перед парламентариями, Дмитрий Евсеев поднял вопрос о предстоящих выборах, пояснив, что к нему обращаются «многие товарищи, ветераны партии, избиратели» и «спрашивают, кого им сейчас поддерживать». Аргументируя свою позицию, Евсеев отметил, что давно знает Олега Николаева, работая с ним сначала в Госсовете, а затем в Госдуме, и высказал мнение, что он «искренне стремится поднять экономику республики, повысить уровень жизни простого народа».

Характеризуя врио главы Чувашии как руководителя и политика, депутат отметил, что Николаев «не стал сводить личные счёты» после смены руководства, приглашая работать в свою команду «представителей самых разных политических течений». Также наладил отношения с выходцами из Чувашии, с которыми «предыдущая команда разругалась в пух и прах».

«Это не означает, что я во всем согласен с Николаевым. Но общаясь с ним, я обратил внимание, что Олег Алексеевич умеет слушать собеседника и готов принимать конструктивные предложения. Это очень важная для политика черта, которой не хватало предыдущему республиканскому руководству», — полагает Дмитрий Евсеев, выразив поддержку Николаеву.

На эту публикацию первым отреагировал депутат Госсовета (фракция ЛДПР), кандидат на пост главы Чувашии Константин Степанов, признавшись, что он «удивлён».

"В поддержке тут нуждается любой, но никак не власть, нужно попытаться добиться второго тура. Только там есть шанс на честные выборы», — полагает Степанов.

Как сообщало ИА REGNUM, Евсеев вышел из КПРФ в 2016 году, ссылаясь на семейственность в чувашском отделении партии и «нездоровую ситуацию».

Напомним, 13 сентября в Чувашии пройдут выборы главы республики. Помимо Олега Николаева, который баллотируется самовыдвиженцем и ранее получил поддержку «Единой России», «Родины» и родной для него «Справедливой России», на главный пост претендуют ещё четыре кандидата: Александр Андреев (КПРФ), Константин Степанов (ЛДПР), Николай Степанов («Российская партия пенсионеров за справедливость»), Сергей Матвеев («Патриоты России»).