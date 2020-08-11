Чебоксары, 11 августа 2020, 15:43 — REGNUM Глава фракции КПРФ в городском собрании депутатов Чебоксар (ЧГСД) Дмитрий Евсеев выступил в поддержку врио главы Чувашии Олега Николаева. О своей позиции депутат заявил сегодня, 11 августа, на заседании ЧГСД, опубликовав также пост на своей странице в «Фейсбуке».
Выступая перед парламентариями, Дмитрий Евсеев поднял вопрос о предстоящих выборах, пояснив, что к нему обращаются «многие товарищи, ветераны партии, избиратели» и «спрашивают, кого им сейчас поддерживать». Аргументируя свою позицию, Евсеев отметил, что давно знает Олега Николаева, работая с ним сначала в Госсовете, а затем в Госдуме, и высказал мнение, что он «искренне стремится поднять экономику республики, повысить уровень жизни простого народа».
Характеризуя врио главы Чувашии как руководителя и политика, депутат отметил, что Николаев «не стал сводить личные счёты» после смены руководства, приглашая работать в свою команду «представителей самых разных политических течений». Также наладил отношения с выходцами из Чувашии, с которыми «предыдущая команда разругалась в пух и прах».
На эту публикацию первым отреагировал депутат Госсовета (фракция ЛДПР), кандидат на пост главы Чувашии Константин Степанов, признавшись, что он «удивлён».
Как сообщало ИА REGNUM, Евсеев вышел из КПРФ в 2016 году, ссылаясь на семейственность в чувашском отделении партии и «нездоровую ситуацию».
Напомним, 13 сентября в Чувашии пройдут выборы главы республики. Помимо Олега Николаева, который баллотируется самовыдвиженцем и ранее получил поддержку «Единой России», «Родины» и родной для него «Справедливой России», на главный пост претендуют ещё четыре кандидата: Александр Андреев (КПРФ), Константин Степанов (ЛДПР), Николай Степанов («Российская партия пенсионеров за справедливость»), Сергей Матвеев («Патриоты России»).