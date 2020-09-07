Москва, 7 сентября, 2020, 13:39 — ИА Регнум. Европейская валюта 7 сентября торговалась выше отметки в 90 рублей, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

Так, курс евро поднимался до 90,1 рубля — максимума с февраля 2016 года. В 13:10 мск курс евро составлял 90,02 рубля, валюта подорожала на 79 копеек.

Курс доллара США расчётами на «завтра» поднимался до максимальной отметки с апреля этого года — 76,17 рубля. В 13:10 мск доллар вырос на 73 копейки — до 76,16 рубля.

Курс рубля снижается на фоне дешевеющей нефти. Так, ноябрьский фьючерс марки Brent подешевел на 1,8% — до $41,9 за баррель. Нефть стоила $45,58 за баррель 1 сентября.