Краснодар, 7 сентября, 2020, 12:47 — ИА Регнум. Никаких предпосылок для возвращения карантина, введения ограничительных мероприятий на территории Краснодарского края на данный момент нет. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев 7 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работница фабрики в защитной маске

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Кондратьев подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в регионе на данный момент остаётся стабильной.

«Поэтому сегодня нет никаких предпосылок возвращения карантина и введения дополнительных ограничительных мероприятий. Закрывать будем только отдельно взятые предприятия — там, где выявлен очаг заболевания», — сообщил Кондратьев.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в регионе выявили 91 нового пациента с коронавирусом. Общее число заражённых достигло 11 838 человек, показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения — 208,6. Выздоровели — 9591 человек — 81% от общего количества заболевших. Скончались 194 пациента.