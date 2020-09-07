Орел, 7 сентября, 2020, 12:38 — ИА Регнум. Три очага с групповой заболеваемостью COVID-19 действуют на данный момент в Орловской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 сентября в пресс-службе облправительства по результатам заседания правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации руководителя управления Роспотребнадзора по Орловской области Александра Румянцева, очаги были выявлены в больнице скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко, Орловской областной клинической больнице и Богдановском доме-интернате для престарелых и инвалидов. В общей сложности там заразилось коронавирусом 722 человека. С наблюдения снят очаг в Орловской областной психиатрической больнице, поскольку новых случаи заражения коронавирусуом там не фиксировались уже две недели.

За весь период пандемии в Орловской области зарегистрировано 712 семейных очагов COVID-19 с числом инфицированных 2262 человека, в том числе за последнюю неделю — 41 семейный очаг с числом инфицированных 85 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регионе положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 7377 человек, 5822 из них выздоровели, 111 скончались.