Москва, 7 сентября, 2020, 12:18 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко может посетить Москву с визитом, в ходе которого он встретится с президентом России Владимиром Путиным, уже 14 сентября. Об этом 7 сентября сообщили знакомые с ситуацией источники.

Kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин

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«Планируется 14 сентября (визит белорусского президента в Москву)», — приводит слова источника из одного из российских министерств телеканал «Дождь».

Также эту дату назвали ещё несколько источников в других российских государственных ведомствах, однако один из них при этом отметил, что «до этого еще многое может произойти».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября подготовку к посещению президентом Белоруссии Александром Лукашенко Москвы обсудил с постоянными членами российского Совбеза президент России Владимир Путин.