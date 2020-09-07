Главные языки Сети: английский и русский. Новые лидеры: турецкий и фарси
Москва, 7 сентября, 2020, 11:27 — ИА Регнум. Интернет-ресурс Web Technology Surveys опубликовал сводную таблицу «Исторические ежегодные тренды использования языков в контенте вебсайтов» по состоянию на 7 сентября 2020 года. Исследования ведутся с 2011 года. За последние полтора года произошли большие перемены
Лидерство мировых языков в сети претерпело следующие изменения: заметно изменилась пятёрка лидеров — если раньше в неё (по убыванию) входили (1) английский, (2) русский, (3) немецкий, (4) испанский, (французский), то теперь пятёрка лидеров такова:
- английский,
- русский,
- испанский,
- турецкий,
- фарси.
Таким образом, в интернете резко возросли доли русского, турецкого, персидского языков; резко упали доли немецкого, французского, японского, польского, итальянского. Падает, но остаётся лидерской доля испанского языка.
Подробности — в подготовленной ИА REGNUM сводной таблице лидеров в их динамике:
|7 сентября 2020 (%)
|1 января 2019 (%)
|Английский
|57,6
|54,0
|Русский
|8,7
|6,0
|Испанский
|4,0
|4,9
|Турецкий
|3,3
|1,2
|Фарси
|2,8
|2,0
|Немецкий
|2,6
|6,0
|Французский
|2,6
|4,0
|Японский
|2,2
|3,4
|Португальский
|1,9
|2,6
|Китайский
|1,5
|1,7
|Итальянский
|0,9
|2,3
|Арабский
|0,9
|0,6
|Польский
|0,7
|1,7