Москва, 7 сентября, 2020, 11:27 — ИА Регнум. Интернет-ресурс Web Technology Surveys опубликовал сводную таблицу «Исторические ежегодные тренды использования языков в контенте вебсайтов» по состоянию на 7 сентября 2020 года. Исследования ведутся с 2011 года. За последние полтора года произошли большие перемены

Иван Шилов ИА REGNUM Социальные сети

Лидерство мировых языков в сети претерпело следующие изменения: заметно изменилась пятёрка лидеров — если раньше в неё (по убыванию) входили (1) английский, (2) русский, (3) немецкий, (4) испанский, (французский), то теперь пятёрка лидеров такова:

английский,

русский,

испанский,

турецкий,

фарси.

Таким образом, в интернете резко возросли доли русского, турецкого, персидского языков; резко упали доли немецкого, французского, японского, польского, итальянского. Падает, но остаётся лидерской доля испанского языка.

Подробности — в подготовленной ИА REGNUM сводной таблице лидеров в их динамике: