Москва, 7 сентября, 2020, 11:04 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в России от COVID-19 и связанных с ним последствий скончался 51 пациент. Об этом 7 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Также указывается, что в результате этого суммарное количество летальных исходов в стране достигло 17 871.

Кроме этого, уточняется, что за это же время в России было выявлено 5185 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом и в результате этого их общее число достигло 1 030 690.

При этом сообщается, что на данный момент в стране от нового заболевания вылечились 843 2747 человек, 2828 из которых — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что свыше 210 тысяч человек в настоящее время остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на коронавирусную инфекцию.