Санкт-Петербург, 7 сентября, 2020, 11:03 — ИА Регнум. В Ленинградской области за последние сутки выявлено 36 новых носителей SARS-CoV-2, сообщили 7 сентября в федеральном оперативном штабе. Это на один случай больше, чем днем ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Суточный уровень выявления новых случаев в Ленобласти незначительно вырос с началом сентября. С учетом новых данных, всего в регионе подтверждено 7049 случаев за всё время пандемии. Выздоровели от COVID-19 за всё время 5111 человек, еще 83 — умерли.

Наиболее пораженными коронавирусом районами в Ленобласти являются Гатчинский, Всеволожский и Выборгский. За последние сутки наибольшее число заболевших было выявлено в городах Всеволожск (6), Кудрово, Выборг (4), Мурино (3), Кировск и поселке Первомайское (2). В еще десяти населенных пунктах было выявлено по одному новому зараженному. Таким образом ни в одном районе в настоящее время ситуация не является угрожающей.

Согласно постановлению правительства Ленобласти №573 от 13 августа 2020 года, во второй желтой зоне по эпидемиологической ситуации находятся Волосовский, Киришский, Выборгский, Кировский, Ломоносовский, Всеволожский, Тосненский, Тихвинский и Гатчинский районы. Остальные — в третьей, зеленой зоне.