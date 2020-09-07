Москва, 7 сентября, 2020, 10:41 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России выявили 5185 случаев заражения коронавирусом. Об этом 7 сентября сообщили в оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые случаи зафиксированы в 84 регионах страны. Больше всего их в Москве — 690. Далее следуют Петербург — 196, Подмосковье — 166, Ростовская и Нижегородская области — по 151. Среди лидеров также Свердловская и Воронежская области, Ставрополье и Красноярский край.

Всего в РФ выявили с начала распространения коронавируса свыше 1 млн 30 тыс. случаев заражения.