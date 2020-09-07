Москва, 7 сентября, 2020, 10:29 — ИА Регнум. Свыше 210 тысяч человек в настоящее время остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Об этом 7 сентября сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"По состоянию на 06.09.2020 под (медицинским) контролем остаются (из-за подозрения на коронавирус) 210 523 человека», — говорится в бюллетене.

Также указывается, что суммарное количество проведенных в стране тестов на SARS-CoV-2 в настоящее время составляет 38 758 184, из которых 270 тысяч были проведены за истекшие 24 часа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Москве ещё 882 пациента выздоровели от коронавирусной инфекции.