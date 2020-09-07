Москва, 7 сентября, 2020, 08:14 — ИА Регнум. Торги по нефти 4 сентября завершились значительным снижением цен. Цена на нефть марки Brent снизилась на 3,80%, до $42,31 за баррель на фоне укрепления доллара США после публикации и падения американских фондовых индексов. Индекс Nasdaq 100 снизился на 1,27%, до 11 622,13, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Количество рабочих мест в США вышло несколько ниже ожиданий, но на достаточно высоком уровне. Рост мест составил почти 1,371 млн за месяц (прогноз был +1,4 млн). Безработица оказалась значительно лучше прогноза и уменьшилась до уровня 8,4%.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил на саммите GMIS2020, что мировой спрос на нефть в 2020 году может снизиться на 9−10 млн баррелей в сутки в связи с воздействием на экономику пандемии коронавируса.

В то же время он отметил, что ситуация на нефтяном рынке сегодня «гораздо более понятная, чем в апреле». Он считает, что цена в текущей ситуации могла бы находиться в коридоре от $50 до $55 за баррель.

Сегодня, 7 сентября, на торгах в Азии Brent торгуется на уровне $42,24 (-0,16%). В США сегодня биржи не работают из-за праздника «День труда». Активность на рынке ожидается невысокая. Бычий тренд по нефти сохраняется.

Сегодня ожидается восстановление цены до $43,50. Падение с вершины $46,50 можно рассматривать как коррекционное движение.

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