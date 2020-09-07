Красноярск, 7 сентября, 2020, 06:44 — ИА Регнум. Отопительный сезон начался на севере Красноярского края — в Эвенкийском муниципальном районе, в городе Дудинка, селах Хатанга и Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 сентября в краевом министерстве промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

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Также тепло начали подавать в учреждения социальной сферы Пировского района.

Напомним, отопительный сезон начинается при установлении средней температуры воздуха +8 °С и ниже в течение пяти суток.

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