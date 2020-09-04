Красноярск, , 14:59 — REGNUM В центральных и южных районах Красноярского края 4 сентября во второй половине дня и ночью 5 сентября ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы, град. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС России по региону.

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Местами прогнозируется крупный град. Ветер усилится до 15−20м/с, местами до 25м/с.

5−7 сентября в центральных и южных районах Красноярского края прогнозируются заморозки до — 2⁰С в воздухе и на поверхности почвы.

Как сообщили ИА REGNUM, мэрия Красноярска предупредила горожан о непогоде.

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