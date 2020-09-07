Москва, 7 сентября, 2020, 06:22 — ИА Регнум. Россия бы давно мирно присоединила Белоруссию, если бы элита обрела единый вектор движения, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«В ситуации, когда большие группы людей знают, что Запад сила, и они если встанут на его позицию, то он их поддержит, эти люди будут там. Они не верят тому, что здесь происходит, потому что нету пока что того единого «Мы», основываясь на котором мы давно могли бы присоединить Белоруссию абсолютном мирным путем. Но все дело заключается в том, что часть этого «Мы» абсолютно этого не хочет и она достаточно влиятельна, чтобы политика стала вот такой [показывает рукой зигзаг]», — заявил Кургинян.

Политолог также отметил, что власть и элита в России презирает всё патриотическое, поскольку считает, что оно и так будет с ней и никуда не денется, поэтому всю свою поддержку и деньги направляет на прозападные круги, поскольку надеется купить их деньгами.