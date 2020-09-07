Горно-Алтайск, 7 сентября, 2020, 05:44 — ИА Регнум. В Республике Алтай число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за всё время эпидемии достигло 2325. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявлено шесть новых случаев, а в целом за выходные диагноз подтвердился у 73 человек.

Vk.com/covid_altai Оперативная информация по коронавирусу на 7 сентября

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"Коронавирус подтвердился у двух жителей Кош-Агачского района; у жителей Майминского района; у двух жителей Онгудайского района. Четыре из шести новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими», — отметили в штабе.

Выписаны из больниц с выздоровлением к настоящему времени 2010 человек, в том числе 12 за последние сутки. Зарегистрировано также 13 летальных случаев среди пациентов с COVID-19.

Добавим, что за весь период в республике прошли обследование более 76,4 тыс. человек.

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