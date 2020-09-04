Кош-Агачский район, Алтай, , 06:29 — REGNUM В Республике Алтай общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 2181. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за последние сутки выявлено 19 новых носителей, причём, основной «вклад» снова внёс Кош-Агачский район.

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«Коронавирус подтвердился у 10 жителей Кош-Агачского района, в том числе у трёх детей; у пяти жителей Усть-Коксинского района, в том числе у двух детей; у трёх жителей Шебалинского района и у одного жителя города Горно-Алтайска», — отметили в штабе.

Тем временем, за сутки выписаны из больниц с выздоровлением 27 пациентов, а за всё время эпидемии излечились 1899 человек. Под медицинским наблюдением остаются 455 жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике за сутки также зарегистрирован 13-й летальный случай среди пациентов с COVID-19. Скончалась 64-летняя жительница Кош-Агачского района, у которой заражение выявили почти месяц назад, 7 августа. Добавим, что Кош-Агач остаётся лидером по числу заражённых в регионе.

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