Новосибирск, 7 сентября, 2020, 05:28 — ИА Регнум. Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (НОВАТ) открыл продажу билетов на спектакли сентября и октября нового 76-го сезона. Об этом и ИА REGNUM сообщили в самом театре.

Alexander Klink Новосибирский государственный академический театр оперы и балета

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Оперный сезон НОВАТа 19 сентября откроет премьера новой постановки оперы Петра Чайковского «Иоланта». Балетный сезон начнётся 2 октября с премьеры балета Людвига Минкуса «Баядерка». Новый сезон на Малой сцене стартует 26 сентября с премьерой оперы «Снегурочка» Николая Римского-Корсакова.

Напомним, что новосибирским учреждениям культуры с 1 августа разрешили возобновить репетиции на своих площадках после карантина из-за коронавируса.

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