Хабаровск, 7 сентября, 2020, 04:11 — ИА Регнум. На Северном полушарии Земли средняя температура лета почти повсюду превысила норму. На материках исключение — Индия, где облака разыгравшегося муссона не позволяют солнцу прогревать землю, и частично территория на Дальнем Востоке России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Гидрометцентра РФ.

Meteoinfo.ru Аномалия средней температуры в России летом (июнь-август) 2020 г.

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Самые крупные аномалии отмечают в Арктике. В российской они превысили +3−5°С, а в канадском секторе — +3−4°С. Это самое тёплое лето за всю историю метеонаблюдений.

В целом по полушарию средняя температура лета 2020 года достигла абсолютного максимума, превысив прежний рекорд 2016 года.

В России это было четвёртое самое теплое лето в метеорологической летописи с 1891 года. Только летом 2016, 2010 и 2012 годов было теплее.

«Но распределение положительных аномалий по территории РФ неравномерно. Если в азиатской части аномалии превышают +2…5°С, и здесь лето стало третьим самым тёплым в истории, то на европейской территории аномалии +1−2°С, а в отдельных районах Приволжского и на юге Северо-Западного федеральных округов они близки к нулю, т. е. температура примерно соответствовала норме.

Холоднее обычного в эти три месяца лета было в Хабаровском крае, Приамурье и частично на Сахалине», — отметили в Гидромете.

Как сообщало ИА REGNUM, июль 2020 года в России вошёл в пятёрку наиболее тёплых за всю историю климатических наблюдений.