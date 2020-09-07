Санкт-Петербург, 7 сентября, 2020, 09:00 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский горный университет — кузница кадров, где готовится профессиональное будущее России: инженеры, горняки, экономисты, менеджеры и другие специалисты. Именно в вузе формируется предстоящая профессиональная карьера молодого человека, и от того, насколько студент старательно и усердно осваивает программу, зависит даже его судьба. Об этом заявил 1 сентября в Горном университете генеральный директор, председатель правления ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев студентам-целевикам, обучающимся по направлению компании и за ее счет.

Дарья Драй ИА REGNUM Андрей Гурьев

История партнерства

На протяжении многих лет компания «ФосАгро» сотрудничает с Санкт-Петербургским Горным университетом. За последние 15 лет в компании было трудоустроено более 500 выпускников вуза.

В настоящий момент в «ФосАгро» трудится 450 выпускников «Горного», в том числе 328 человек в горно-обогатительном комбинате «Апатит» в Мурманской области. 200 выпускников «Горного» занимают в компании инженерные должности.

В рамках взаимодействия предприятий ПАО «ФосАгро» с Горным университетом, реализуется несколько основных направлений: профориентационная работа в школах (ФосАгро-классы, ФосАгро-школы); обучение по целевым направлениям; организация производственной практики студентов; и повышение квалификаций сотрудников предприятий Группы «ФосАгро».

На сегодняшний день в петербургском вузе по целевым направлениям «ФосАгро» обучаются 85 человек (из них 61 выпускник «ФосАгро-классов»), с каждым заключен целевой договор, в рамках которого по результатам успеваемости выплачивается стипендия, студенты проходят практику, а по окончании вуза возвращаются на предприятие.

В 2018—2020 годах завершили свое обучение 23 студента Горного университета, 18 из них трудоустроены в структурные подразделения КФ АО «Апатит», АО «Апатит», из них десять человек по программе «Молодые талантливые специалисты». В рамках программы в 2020 году планируется прием еще четырех выпускников университета.

Дарья Драй ИА REGNUM Студент Горного Университета

Перспективы — стать лучшими

По словам Андрея Гурьева, в Горном университете студенты получают набор компетенций, с которыми по завершении обучения определяется дальнейшая судьба выпускника и его стоимость на рынке труда. Эти же знания и навыки дадут конкурентное преимущество в борьбе за достойные вакансии.

«Треть Совета директоров «ФосАгро» — выходцы из Горного университета, — пояснил гендиректор. — 70% руководящего состава рудников комбината «Апатит» — жемчужины горнодобывающей промышленности — выпускники «Горного». Они — основа нашей команды, которая обеспечивает «ФосАгро» мировое лидерство».

Андрей Гурьев указал на то, что «ФосАгро» заботится о подготовке кадрового резерва, начиная еще с детского сада — проект ДРОЗД — «Детям России Образование, Здоровье и Духовность», ФосАгро-школы и ФосАгро-классы, откуда школьники поступают в лучшие вузы страны.

«Большинство из вас — это как раз воспитанники ФосАгро-классов, которые мы запустили в 2013 году. Поэтому хочу поделиться приятной новостью: в этом году к нам на производства, отучившись в институтах, возвращается 21 лучший воспитанник ФосАгро-классов. В следующем году мы возьмем к себе еще 28 человек. Дальше — больше, эта динамика сохранится в будущем», — отметил он.

Первый заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Сиродж Лоиков в свою очередь отметил, что перед компанией стоит цель — стать не только лучшей в своей отрасли, но и во всей индустрии.

«Мы являемся вертикально интегрированной компанией. Это значит, что наша технологическая цепочка включает все стадии — от добычи и обогащения до глубокой переработки. Ежегодный рост объемов производства компании составляет порядка 10%», — напомнил он.

От успехов, как указал спикер, зависит и благополучие работников, так, средняя заработная плата на предприятиях «ФосАгро» варьируется в диапазоне от 65 до 90 тысяч рублей, что является очень достойной зарплатой в индустрии и для регионов, в которых базируется «ФосАгро».

"Мы стараемся привлекать к работе на наших предприятиях только лучшие умы. Ребят, которые смогут превратиться в перспективные молодые кадры. Специалистам мы обеспечиваем достойные условия труда. Социальный пакет «ФосАгро» — один из лучших в отрасли», — подчеркнул Лоиков.

Так, компания строит на льготных условиях жилье для сотрудников, в рамках корпоративной жилищной программы работники получили уже свыше 2500 квартир. Предоставляет дополнительные медицинские страховки, стоматологическую помощь, отдых и оздоровление в лучших санаториях страны. Помимо этого, на всех предприятиях Группы функционируют современные физкультурно-спортивные объекты, центры питания и музейные комплексы.

«У горно-обогатительного комбината «Апатит», куда мы вас ждем в первую очередь, выстроено тесное сотрудничество с крупнейшими международными корпорациями, лидерами в своих областях, — уточнил первый заместитель гендиректора. — Ежегодные расходы ФосАгро на благотворительные и социальные проекты превышают 2,5 млрд рублей».

Дарья Драй ИА REGNUM Студенты Горного университета на встрече с руководством «ФосАгро»

Опыт 2020 года

На встрече с руководством «ФосАгро» студенты-целевики не постеснялись задать интересующие их вопросы. Так, одних заинтересовала новость о подписании руководством нового коллективного договора, который регулирует социально-трудовые отношения между работниками предприятия и работодателем.

«Наш новый коллективный договор предусматривает финансирование в размере 1,1 млрд рублей. Это рекордная сумма. Она пойдёт на ДМС, проведение спортивных и культурных мероприятий, организацию отдыха работников и их детей, жилищную программу и многое другое», — ответил Андрей Гурьев.

Других интересовала деятельность компании в эпоху пандемии. На фоне многочисленных сообщений о трудностях, с которыми столкнулись многие предприятия, ребят интересовало, как протекала работа в новых условиях.

«Это большой опыт не только для компании «ФосАгро», но и в целом для бизнеса нашей страны. Далеко не все компании до пандемии использовали такие методы работы. Теперь этот опыт есть у всех. У нашей компании он положительный», — отметил гендиректор Андрей Гурьев.

Из 17,5 тысяч сотрудников 3,5 тысячи были переведены на удаленный режим, и при этом на эффективности работы компании это не сказалось, а наоборот, по итогам первого полугодия в «ФосАгро» увеличилось производство продукции на 7%.

«Важно, что в этот сложный период мы не только не сокращаем численность персонала, но и уже создали с начала года 200 дополнительных рабочих мест. Это связано с тем, что даже в условиях пандемии мы продолжаем развитие. В этом году инвестпрограмма «ФосАгро» составит порядка 36 млрд рублей, — сказал Гурьев. — Конечно, у нашей IT-службы прибавилось работы — нужно было организовать и обслуживать удаленные рабочие места, организовать доступ к информационным ресурсам компании. Но с этой задачей они с честью справились».

Гендиректор «ФосАгро» также отметил, что сейчас ряд компаний планирует сохранить удаленный режим для части сотрудников и даже может уменьшить, в связи с этим, арендуемые площади своих офисов. В настоящий момент кадровая служба «ФосАгро» внимательно изучает этот вопрос. Но Гурьев заверил, что это может коснуться только административного персонала, не занятого на производствах непрерывного цикла.

Также будущих специалистов заинтересовала возможность получить свое жилье. По словам Сироджа Лоикова, в компании действует специальная программа поддержки работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий. «ФосАгро» реализует корпоративную жилищную программу: строит дома, соответствующие современным требованиям комфорта.

«Стать участником программы может каждый, кто соответствует критериям программы — трудится по востребованной специальности, участвует в программах развития, общественной жизни и тому подобному, — пояснил топ-менеджер. — «ФосАгро» реализует корпоративную жилищную программу в каждом из городов присутствия. В заполярном Кировске построен многоэтажный дом, в Череповце — несколько домов. Компания планирует строить корпоративное жилье в Волхове, сейчас проведены инженерные изыскания и завершаются работы по проекту планировки жилого квартала».

Дарья Драй ИА REGNUM Студенты Горного университета на встрече с руководством «ФосАгро»

Помимо вопросов звучали и отзывы студентов, которые уже смогли пройти практику или даже трудоустроиться в компании. Так студентка шестого курса кафедры шахтного и подземного строительства Татьяна Сопокова рассказала о своих практиках в компании, которые она проходит, начиная с четвертого курса обучения. За это время девушка смогла посетить почти все площадки «ФосАгро» и детально изучать работу в компании.

«В этом году я проходила практику на Кировском руднике, в техотделе. Эта практика меня зацепила, — поделилась впечатлениями Татьяна. — Я понимаю, что как студентам нам не могут дать ответственные задания, но в этом году мне давали очень много проектов, которые я делала сама и это было — вау!».

Также поделился своим опытом и бывший выпускник Санкт-Петербургского горного университета. Иван Никонов окончил вуз в 2019 году, отслужил в армии, а после трудоустроился в один из филиалов «ФосАгро». На данный момент молодой человек занимает должность ведущего инженера группы горно-геологического моделирования отдела развития горных работ кировского филиала ОАО «Апатиты».

Впервые с «ФосАгро» молодой человек познакомился в 2012 году, когда по итогам олимпиады получил целевое направление в Санкт-Петербургский горный университет. Во время обучения Никонов, как целевик, получал от компании стипендию и оплачиваемые практики, которые дали начальное представление и знания для дальнейшей работы.

«По приходу в компанию уделяется большое внимание как личностному, так и профессиональному росту. За мной были закреплены куратор, наставник, которые ввели меня в курс дела, помогли освоиться на новом месте, рассказали, что к чему», — поделился со студентами Горного университета Иван Никонов.