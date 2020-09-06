Берлин, 6 сентября, 2020, 17:30 — ИА Регнум. Инициативу главы Национальной медицинской палаты Российской Федерации Леонида Рошаля, который предложил коллегам из Германии создать совместную группу для изучения причин состояния Алексея Навального, прокомментировала жена блогера Юлия.

Bogomolov.PL Юлия и Алексей Навальные

Она сообщила на странице в соцсети Instagram, что причина ухудшения состояния ее супруга, который в настоящее время находится в клинике «Шарите» в Берлине, уже установлена и это отравление фосфорорганическими соединениями (ФОС). По ее мнению, врачи в Омске об этом якобы «прекрасно знали».

«Мой муж (Алексей Навальный) — не ваша собственность, — написала Юлия. — Вы (доктор Леонид Рошаль) не имели, не имеете и не будете иметь никакого отношения к его лечению».

Как передавало ИА REGNUM, 5 сентября доктор Леонид Рошаль сообщил, что российская Национальная медицинская палата обратилась к Врачебной палате Германии с предложением создать совместную экспертную группу для выяснения причин состояния Навального.

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