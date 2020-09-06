Москва, 6 сентября, 2020, 17:04 — ИА Регнум. Опера Джузеппе Верди «Дон Карлос» станет открытием нового сезона в государственном академическом Большом театре в Москве. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба учреждения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Большой театр

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Право первыми выйти на сцену достанется исполнителям оперы Анне Нетребко, Ильдару Абдразакову, Юсифу Эйвазову, Агунде Кулаевой и Эльчину Азизову. Показы запланированы на исторической сцене 6, 8 и 10 сентября.

На новой же сцене 10 сентября состоится премьера одноактовых балетов «Четыре персонажа в поисках сюжета». 15 сентября репертуар сменится «Ромео и Джульеттой», а 16 сентября на исторической сцене пройдет опера «Пиковая дама».

Напомним, 16 марта Большой театр оказался закрыт в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Руководству учреждения пришлось перейти на цифровой формат и транслировать свои спектакли онлайн.