Москва, 6 сентября, 2020, 16:24 — ИА Регнум. Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который обвиняется в организации убийств предпринимателей содержится в следственном изоляторе «Лефортово» в одной камере с бывшим министром по вопросам Открытого правительства Михаилом Абызовым, который обвиняется в масштабных хищениях. Об этом стало известно сегодня, 6 сентября.

A.Savin СИЗО «Лефортово»

Фургала посетили в СИЗО члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). Как пишет газета «Комсомольская правда», бывший губернатор много читает в ожидании приговора суда и конфликтов с администрацией изолятора у него нет.

«Мне прислали люди больше 200 книг. Все книги хранятся на складе, мне по заявлению выдают почитать по нескольку штук. Потом забирают, приносят новые», — рассказал Фургал.

При этом, на данном этапе Фургал содержится в камере с экс-министром Абызовым.

«Я кофе пью, он чай. Один читает, другой телевизор смотрит. Но часто вместе завтракаем или обедаем. Сокамерников тут периодически меняют. Пусть люди не переживают, на меня повлиять ни один сосед не сможет», — подчеркнул Фургал.

Напомним, что Фургала обвиняют в причастности к деятельности организованной преступной группировки, а также организации убийств в начале 2000-х годов. Суд продлил арест Фургала до 9 декабря.

Абызов был задержан в марте 2019 года.