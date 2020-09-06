Москва, 6 сентября, 2020, 15:16 — ИА Регнум. Для интеграции нового российского модуля «Наука» с Международной космической станцией потребуется около 10 выходов в открытый космос. Об этом сообщил начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина Павел Власов журналу «Русский космос».

NASA Российский сегмент МКС после присоединения модуля «Наука»

Власов рассказал, что работы за бортом МКС начнутся ещё до запуска нового российского модуля. Космонавты должны будут подготовиться к отстыковке малого модуля «Прис», разъединить кабели и провести другие работы. Программа выходов в открытый космос составляется экспертами ЦПК совместно со специалистами РКК «Энергия».

"Мы готовим к предстоящей работе по МЛМ [многофункциональный лабораторный модуль] сразу несколько экипажей, которые отправятся на МКС в этом и в следующем году», — отметил начальник ЦПК.

Он добавил, что члены экипажа следующей долговременной экспедиции МКС — космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков — уже готовятся к выполнению этих задач.

Запуск нового российского модуля МКС запланирован на весну 2021 года. Гарантийный срок эксплуатации «Науки» установлен до конца 2027 года, однако разработчики считают, что он сможет использоваться не менее 15 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе модуль «Наука» был доставлен на космодром «Байконур» для подготовки к запуску.