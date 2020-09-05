Москва, 5 сентября, 2020, 19:33 — ИА Регнум. С предложением к Врачебной палате Германии создать совместную экспертную группу для выяснения причин состояния блогера Алексея Навального обратилась российская Национальная медицинская палата. Об этом, как передает RT, сообщил 5 сентября глава Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Навальный

«Национальная медицинская палата сейчас обратилась к немецкой врачебной палате… для того, чтобы вместе с ними создали экспертную группу (по ситуации с Навальным)», — отметил Рошаль.

По его словам, было бы необходимо в России возбудить дело, если окажется, что блоге Навальный «действительно был отравлен».

Рошаль добавил, что на положительный ответ немецкой врачебной палаты надеется российская сторона.

Напомним, 4 сентября Spiegel сообщил, что следы «яда из группы «Новичок» якобы были найдены на бутылке, которая была при Алексее Навальном, когда он летел в воздушном судне.

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