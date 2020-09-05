Анкара, 5 сентября, 2020, 19:08 — ИА Регнум. Турция добилась «огромных успехов» в сфере здравоохранения, и это стало еще более ясно в период пандемии коронавирусной инфекции. Об этом, как передает Anadolu Ajansi, заявил 5 сентября, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия городской больницы Гезтепе имени Сулеймана Ялчина.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия больницы имени Сулеймана Ялчина

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Глава государства подчеркнул, что вместе с больницей Гезтепе имени Сулеймана Ялчина число городских больниц достигнет 16.

«Мы (власти Турции) продолжим прилагать всевозможные усилия для защиты единства нашей страны и народа, достижения всех поставленных целей», — сказал Эрдоган.

Как передавало ИА REGNUM, 2 сентября глава министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что представители ведомства констатируют второй пик пандемии коронавируса в стране.

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