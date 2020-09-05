Санкт-Петербург, 5 сентября, 2020, 16:40 — ИА Регнум. За минувшую пятницу, 4 сентября, в Санкт-Петербурге выявили 195 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на два случая больше, чем было в четверг. Начиная с 1 сентября суточная заражаемость COVID-19 в Северной столице возросла на 10 случаев в сутки. Вновь выросла и летальность заболевания.

Дарья Драй ИА REGNUM Молодой человек в маске в метро

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По данным федерального оперативного штаба, на 5 сентября в Петербурге подтверждено 37 620 случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 за всё время пандемии. Выздоровели 26 290 человек, в том числе 96 человек выписаны за последние сутки.

В городе продолжает нарастать смертность от COVID-19. За минувшие сутки официально подтвердили еще 19 летальных исходов, непосредственной причиной которых стал коронавирус. Общее количество умерших от COVID-19 в Петербурге на 5 сентября составляет 2522 человека. Таким образом, летальность (процент умерших от общего числа заразившихся) от коронавирусной инфекции в Петербурге достигла 6,7%. Это самый высокий уровень летальности среди всех регионов России.

По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 22 276 человек. Под медицинским наблюдением находятся 896 человек. Из них двое — в обсерваторе, 894 — контактные лица.