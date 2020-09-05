Минск, 5 сентября, 2020, 16:33 — ИА Регнум. В столице Белоруссии Минске прошла акция протеста с участием студентов и преподавателей столичного государственного лингвистического университета (МГЛУ).

ИА REGUM Протестующие. Минск

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Протестующие скандировали слова песни «Хочу перемен» группы «Кино», проезжающие мимо автомобили сигналили им в знак поддержки.

На непродолжительное время протестующие выстроились в так называемую цепь солидарности. Всего в акции протеста приняли участие около 200 человек, сообщает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии 9 августа состоялись выборы президента, в которых победу одержалАлександр Лукашенко. После оглашения предварительных результатов голосования вечером 9 августа недовольные результатами выборов вышли на улицы Минска.

Акции протестов оппозиционно настроенных граждан в городах Белоруссии продолжаются до сих пор. На улицы республики также выходят те, кто поддерживают действующую власть Белоруссии.