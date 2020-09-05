В Офисе Зеленского ответили России на санкции против украинских политиков
Киев, 5 сентября, 2020, 16:02 — ИА Регнум. В пресс-службе офиса президента Украины Владимира Зеленского рекомендовали Российской Федерации для «экономии времени» добавить в санкционный список всех депутатов Верховной Рады Украины и даже всех украинских граждан. Об этом говорится в заявлении офиса президента Украины, опубликованном 5 сентября.
В офисе президента Украины также предположили, что санкционные списки пополнились украинскими политиками также в связи с местными выборами, которые запланированы на 25 октября.
В случае добавления украинских политических деятелей в санкционный список России с целью «поиграть в различные манипуляции накануне очередных выборов» на Украине и «подыграть определенным политическим группам», в пресс-службе офиса президента Украины отметили, что «прекрасно умеют читать» подобные «манипуляции» и они «абсолютно не влияют на наше внутреннее политическое здоровье».
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Напомним, 4 сентября санкционные списки России полнились экс-президентом Украины Петром Порошенко, бывшим главой партии «Гослос» украинским исполнителем Святославом Вакарчуком. В списки также попал глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, советник первого украинского вице-премьера Степан Кубив и депутат Рады (глава партии «Голос») Кира Рудык.