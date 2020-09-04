Москва, 4 сентября 2020, 22:44 — REGNUM Санкционные списки России пополнились рядом украинских персон, сообщается 4 сентября на официальном портале правовой информации.

Пётр Порошенко
Пётр Порошенко
Иван Шилов © ИА REGNUM

В частности, специальные экономические санкции введены в отношении 5-го президента Украины Петра Порошенко.

Добавлен в списки также Святослав Вакарчук — экс-глава украинской партии «Голос» и Михаил Волынец, возглавляющий украинский Независимый профсоюз горняков.

Упоминаются и советник первого украинского вице-премьера Степан Кубив, а также депутат Рады Кира Рудик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 3 сентября, Порошенко заявил, что страны мира должны ввести против России санкции из «отравление» блогера Алексея Навального.

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