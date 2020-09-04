Москва, 5 сентября, 2020, 02:03 — ИА Регнум. Напряженная ситуация с распространением коронавирусной инфекции сохраняется в 30 регионах РФ, несмотря на улучшение показателей по заболеваемости, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 1».

Kmkb4.ru Инфекционный госпиталь в КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница №4»

Михаил Мурашко «30 регионов мы отмечаем как регионы, в которых ситуация хоть и имеет позитивную динамику, но всё-таки остается напряженной».

По его словам, в основном речь идет о северных субъектах РФ, куда приезжают работать вахтовым способом. Мурашко отметил, что в этом случае главной задачей нанимателей является обеспечение безопасности рабочих поселков.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что для проведения вакцинации большей части населения России от коронавируса понадобится от десяти до двенадцати месяцев.