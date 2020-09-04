Абу-Даби, 5 сентября, 2020, 01:24 — ИА Регнум. В Объединенных Арабских Эмиратах выявили за сутки 612 новых случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава ОАЭ.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Туристы в Дубаи

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 на территории страны достигло 72 766. Летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией за прошедшие 24 часа выявлено не было. Число жертв осложнений COVID-19 в ОАЭ осталось прежним — 387 человек.

Также за 4 сентября в стране выздоровели еще 490 пациентов. Всего с болезнью в ОАЭ справились 63 158 человек.