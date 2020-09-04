Вашингтон, 4 сентября, 2020, 21:59 — ИА Регнум. Ряд ближневосточных стран выразил желание заключить соглашения о мире с Израилем, сообщил 4 сентября американский президент Дональд Трамп.

White House Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху

По словам Трампа, их вдохновил пример ОАЭ.

Трамп «Другие страны на Ближнем Востоке активно контактируют с нами и спрашивают: когда наш выход, когда мы подписываем?»

Американский президент добавил, что верит в примирение стран Ближнего Востока.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ОАЭ стали третьим из арабских государств, решивших заключить с Израилем мирное соглашение. Принципиальная договорённость достигнута в середине августа, официальное подписание состоится 18 сентября.

Отметим, что, с одной стороны, Трамп говорит о мире на Ближнем Востоке, с другой — Вашингтон на официальном уровне преследует Иран, обвиняет сирийское руководство в диктаторской политике и предлагает Палестине смириться с израильской аннексией Западного берега («сделка века»).