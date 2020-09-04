Минск, 4 сентября, 2020, 21:30 — ИА Регнум. Белорусские государственные СМИ опубликовали аудиозапись перехваченного разговора Варшавы и Берлина, имеющего прямое отношение к организации истерии вокруг «отравления» блогера Навального.

Day Donaldson

Запись опубликована ГосТВ Белоруссии 4 сентября.

Разговор между Ником из Берлина и Майком из Варшавы ведется на английском языке и продолжается около минуты. Они обсуждают политическую ситуацию в Белоруссии и России.

Цитируем перевод, опубликованный белорусскими СМИ:

«Варшава: Алло, добрый день, Ник. Как наши дела?

Берлин: Вроде бы все по плану… Материалы по Навальному готовы. Будут переданы в администрацию канцлера. Ожидаем ее заявления.

Варшава: Отравление подтверждается точно?

Берлин: Послушай, Майк, в данном случае это не так важно… Идет война… А во время войны всякие методы хороши.

Варшава: Согласен. Надо отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси… Самый эффективный путь — утопить его в проблемах России, а их немало! Тем более в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России.

Берлин: Этим и занимаемся… А как ваши дела в Беларуси?

Варшава: Если честно, не очень. Президент Лукашенко оказался крепким орешком. Они профессионалы и организованы. Понятно, их поддерживает Россия. Чиновники и военные верны президенту. Пока работаем. Остальное при встрече, не по телефону.

Берлин: Да-да, понимаю. Тогда до встречи, пока.

Варшава: Пока».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство ФРГ заявило, что блогера Навального якобы отравили боевым веществом из группы «Новичок» нервно-паралитического действия. Никаких фактов и доказательств до сих пор не представлено.