Вильнюс, 4 сентября, 2020, 20:08 — ИА Регнум. Без помощи со стороны ООН нарушения прав человека в Белоруссии, которыми занимаются белорусские власти, не остановить, заявила в своём обращении к международной организации экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

Цитата из видео пользователя YouTube «Страна для жизни» Светлана Тихановская

Тихановская «Сейчас нам, белорусскому народу, нужна помощь ООН, чтобы остановить нарушение прав человека и циничное игнорирование человеческого достоинства в центре Европы».

По словам бывшего кандидата в президенты, покинувшей Белоруссию после выборов, белорусская оппозиция согласна вступать в переговоры, касающиеся ситуации в стране, со «всеми партиями и странами», уважающими суверенитет и территориальную целостность Белоруссии.

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Напомним, в столице Белоруссии сегодня, 4 сентября, студенты Минского государственного лингвистического университета провели акцию протеста, отреагировав на задержания минским ОМОНом нескольких однокашников.