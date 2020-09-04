Минск, 4 сентября, 2020, 20:02 — ИА Регнум. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обвинила власти своего государства в тяжких преступлениях. Об этом она заявила 4 сентября, выступая на неформальном заседании Совета Безопасности ООН, посвящённом состоянию прав человека в постсоветской республике.

Цитата из видео пользователя YouTube «Страна для жизни» Светлана Тихановская

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«Я призываю международное сообщество использовать весь механизм для прекращения насилия, в том числе к санкциям в отношении отдельных лиц, которые совершили нарушения в ходе выборов и преступления против человечества», —цитирует белорусское информагентство «Интерфакс-Запад» выступление Тихановской.

По её мнению, Александр Лукашенко «больше не является представителем Белоруссии».

Тихановская заявила также, что белорусский народ готов к диалогу «со всеми странами, которые уважают территориальную целостность и суверенитет Белоруссии».

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По её мнению, во внутренней политике постсоветской республики «точка невозврата пройдена», и на это указывают «ежедневные выступления сотен тысяч человек по всей Белоруссии, несмотря на жестокость полиции», а также «забастовки на крупнейших производствах Белоруссии».

«Мы призываем ООН немедленно направить международную наблюдательную миссию в Белоруссию, чтобы задокументировать ситуацию на месте событий», — заявила экс-кандидат в президенты Белоруссии, с августа находящаяся в Литве.

Тихановская указала на необходимость специального заседания Совета по правам человека ООН, которое было бы посвящено ситуации в Белоруссии. Она призвала ООН осудить чрезмерное применение силы к белорусским протестующим со стороны служб безопасности.

«Теперь мы, народ Белоруссии, нуждаемся в помощи ООН, чтобы остановить вопиющее нарушение прав человека и циничное неуважение к праву на человеческое достоинство в центре Европы», — сообщила Тихановская.

Напомним, 9 августа закрылись избирательные участки в Белоруссии. Центризбирком объявил победителем президентских выборов Александра Лукашенко, который бессменно занимает высший государственный пост с 1994 года.

В ночь на 11 августа экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выехала в Литву, где находится под патронажем местных властей. Перед отъездом она выступила с обращением к участникам массовых акций протеста, призвав их разойтись по домам.

«Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности», — говорилось в августовском видеообращении Тихановской.

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