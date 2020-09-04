Белый дом пообещал новый пакет помощи авиакомпаниям США
Вашингтон, 4 сентября, 2020, 19:40 — ИА Регнум. Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил, что администрация президента США Дональда Трампа подготовит новый пакет помощи американским авиакомпаниям, 4 сентября сообщает Bloomberg.
(сс) ERIC SALARD
Самолет авиакомпании American Airlines
«Если им понадобится дополнительная помощь, мы готовы работать с ними», — заявил Кадлоу в интервью изданию.
Советник Трампа отметил, что новый пакет финансовой помощи может быть готов в течение нескольких недель.
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